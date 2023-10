Fuoritutto Wacom per la Festa delle Offerte Prime: sconti MAI VISTI

Nell'era digitale, dove la creatività si fonde con la tecnologia, le tavolette grafiche sono diventate uno strumento indispensabile per illustratori, designer e appassionati d'arte. Oggi, la Festa delle Offerte Prime di Amazon celebra la creatività, proponendo sconti imperdibili su una gamma di tavolette grafiche Wacom, brand leader nel settore. Scopriamo insieme alcune delle incredibili offerte disponibili.

Wacom Onebywacom Small Questa tavoletta grafica, compatta e intuitiva, rappresenta una soluzione ideale per chi si approccia per la prima volta al mondo della grafica digitale. Ad un prezzo speciale di 28,99€, rispetto al precedente 32,77€, potrete dar vita ai vostri schizzi e disegni, sperimentando una naturale sensazione di disegno su carta, ma con tutti i vantaggi del digitale.

Wacom One Creative Dotata di uno schermo da 13.3" Full HD, questa tavoletta display non è solo un semplice dispositivo di input, ma un vero e proprio telaio interattivo. A soli 209,90€ (prima 237,99€), offre un'esperienza di disegno immersiva, arricchita da software inclusi che spalancheranno le porte alla vostra creatività.

Wacom Intuos Pro Medium PTH-660 Ideale per artisti e designer professionali, la Wacom Intuos Pro Medium offre una superficie di disegno ampia e una penna ultra sensibile alla pressione. In offerta a 249,90€, anziché 278,00€, permette di esplorare nuove dimensioni della creatività digitale, garantendo precisione e controllo senza precedenti.

Wacom Intuos Small La portabilità incontra l'efficienza con la Wacom Intuos Small, ora a soli 49,90€, ben 22,09€ in meno rispetto al prezzo originale. Leggera e compatta, è l'opzione perfetta per chi desidera creare in movimento, senza sacrificare la qualità e la reattività.

Wacom STU-500B Progettata per la firma digitale, la Wacom STU-500B, disponibile a 95,00€, è la soluzione ottimale per professionisti e aziende che necessitano di un sistema affidabile per la raccolta delle firme elettroniche, unendo sicurezza e praticità.