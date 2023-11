Funzioni vitali e social, tutto nel Google Pixel Watch 2: MEGA PROMO per il Black Friday

Il nuovo Google Pixel Watch 2 offre un monitoraggio avanzato del battito cardiaco, fornendo dati precisi relativi al fitness e al benessere. Grazie a un sensore dedicato, questo Fitbit utilizza la funzionalità Risposta del corpo per individuare segni di stress, intervenendo tempestivamente per migliorare il tuo stato di salute generale.

Un sensore integrato rileva le variazioni della temperatura, fornendo informazioni cruciali legate all'ambiente di sonno, al ciclo mestruale o ai cambiamenti nel tuo stato di benessere. Inoltre, l'app ECG ti consente di valutare il ritmo cardiaco e ricevere notifiche in caso di irregolarità, garantendo una supervisione costante della tua salute cardiaca.

Questo smartwatch va oltre, offrendo la rilevazione delle cadute con la capacità di contattare automaticamente i servizi di emergenza se necessario. In caso di mancata risposta, l'applicazione attiverà una chiamata automatica per garantire tempestiva assistenza.

Per situazioni di emergenza, il Fitbit Google Pixel Watch 2 è dotato di una funzione SOS, permettendoti di avvisare facilmente i contatti di fiducia o i servizi di pronto intervento. La sicurezza è al primo posto, e il dispositivo invierà la tua posizione ai contatti designati nel caso in cui non rispondi alle notifiche. Con funzionalità pratiche come il timer integrato durante l'attività fisica, Fitbit Pixel Watch 2 si adatta alle tue esigenze, assicurando un'esperienza completa e sicura.

Oggi su Amazon è presente uno sconto del 13% sul Google Pixel Watch 2 per un prezzo finale d'acquisto pari a 349€.