Funerale Elisabetta II: dove e come vederlo in streaming

Il funerale di Elisabetta II è un evento epocale, che segna la fine di un'era durata ben 70 anni.

La monarca britannica, scomparsa qualche giorno fa all'età di 96 anni, ha segnato la storia recente dal dopoguerra ad oggi, con la sua costante e rassicurante presenza.

Proprio per questo motivo, la cerimonia funebre del 19 settembre, sarà un evento seguito a tutte le latitudini e che vedrà la presenza di alcuni tra i politici più importanti al mondo. I funerali, che si svolgeranno presso l'abbazia di Westminster, avranno luogo alle ore 12.00 locali, 11.00 per il territorio italiano.

Per l'occasione, ci si aspettano milioni di persone per le strade londinesi, desideroso di dare un ultimo saluto a una regnante così importante. Tutto l'evento sarà seguito via streaming dal canale britannico BBC UK e, per chi intende seguire le trasmissioni dal territorio italiano, potrebbero sorgere dei problemi.

Le limitazioni geografiche infatti, possono impedire di seguire il funerale della regina dall'Italia. Per ovviare a questo problema dunque, l'adozione di una VPN è la soluzione più logica.

I funerali della regina Elisabetta II: un evento storico che chiude un'epoca durata 70 anni

La toccante cerimonia che promette di paralizzare l'intera Inghilterra, vedrà il trasporto del feretro fino a Wellington Arch e poi presso il castello di Windsor, più precisamente nella Cappella di San Giorgio. Qui, l'amata monarca, riposerà in terno a fianco del suo amato marito Filippo, scomparso l'anno scorso.

Un avvenimento senza precedenti che, per essere seguito sull'emittente inglese, necessita però di uno strumento adeguato. NordVPN, in questo contesto, offre la miglior qualità possibile in ottica streaming audiovisivi.

I tanti server ultraveloci sparsi in tutto il mondo (Regno Unito incluso), oltre alla flessibilità del servizio e alla possibilità di utilizzare fino a 6 dispositivi con un singolo account, sono solo alcuni dei suoi vantaggi.

Non va poi sottovalutato che questa VPN è attualmente anche soggetta a un'interessante promozione. Si parla infatti di uno sconto del 65% ottenibile con una sottoscrizione biennale.

