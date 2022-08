Fujifilm instax mini 11 ad un prezzo incredibile su Amazon

Una nuova interpretazione di un'amata fotocamera a pellicola istantanea: stiamo parlando della FUJIFILM INSTAX MINI 11. Il dispositivo si presenta come una fotocamera elegante, divertente ed facile da usare, in grado di produrre stampe istantanee in pochissimo tempo. Acquistala su Amazon a soli 69,90€ invece di 89,99€.

Questo modello è stato aggiornato con una funzione di esposizione automatica che non richiede più la regolazione manuale per le diverse condizioni di illuminazione , in più, sono stati apportate alcune modifiche che sorprenderanno gli utenti. E' stato finalmente inserito un flash integrato, quindi la potrai usare anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La fotocamera ha incorporato le sue capacità di ripresa ravvicinata nel design dell'obiettivo da 60 mm con f/12,7. Invece di dover utilizzare un attacco per l'obiettivo, questo design ti permette di regolare l'obiettivo in base alle esigenze. La posizione della modalità selfie per una messa a fuoco ravvicinata da 11,8" a 19,7" e uno specchio integrato sulla parte anteriore dell'obiettivo consentono selfie perfettamente bilanciati.

Il design sottile della fotocamera presenta anche un nuovo logo INSTAX in rilievo sopra lo sportello della pellicola, un anello trasparente sopra l'obiettivo e il classico mirino a finestra, inoltre include anche due divertenti copri pulsanti. Presenti anche molti accessori che possono essere comprati separatamente. Approfitta ora dello sconto del 22% e acquista questa fotocamera su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

