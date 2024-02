Frullatore Electrolux al 30% DI SCONTO: OFFERTISSIMA Amazon

Il frullatore di Electrolux è l'alleato ideale per adottare abitudini alimentari più sane e gustose. Caratterizzato da un design elegante in acciaio inossidabile, questo frullatore unisce funzionalità e praticità in un unico dispositivo compatto.

Con una capacità di 600 millilitri, questo frullatore è perfetto per preparare frullati e smoothie nutrienti da portare sempre con te. La pratica bottiglia rimovibile 3 in 1 consente di mescolare gli ingredienti direttamente nella bottiglia stessa, rendendo il processo di preparazione e trasporto estremamente semplice e comodo.

Dotato di un pulsante touch intuitivo, il frullatore permette di regolare la potenza in base alla consistenza desiderata. Tenendo premuto il pulsante, si ottiene una consistenza cremosa, mentre premendo varie volte è possibile triturare il ghiaccio per preparare bevande rinfrescanti. Le lame TruFlow garantiscono una miscelazione perfetta, sia per frantumare il ghiaccio che per ottenere una consistenza omogenea nei frullati.

Non solo pratico e funzionale, ma anche salvaspazio: grazie al suo design compatto, il frullatore Sports Blender Create 3 occupa poco spazio sul bancone della cucina, mantenendo l'ambiente ordinato e pulito. Con una potenza di 300 watt e un peso di soli 2,05 chilogrammi, questo frullatore offre prestazioni affidabili e facilità d'uso, diventando un compagno indispensabile per chi desidera seguire uno stile di vita sano e attivo.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto extra large sul frullatore elettrico di casa Electrolux del 30% per un costo finale e totale di 27,99€.