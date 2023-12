FRULLA TUTTO con il Frullatore Elettrico di casa Cecotec IN SCONTO su Amazon

Il frullatore elettrico in vetro con finiture in acciaio inossidabile di ultima generazione di Cecotec offre prestazioni eccezionali. Con una potenza di 1500 W e una velocità di 23000 giri/min, questo frullatore è progettato per garantire una frantumazione ottimale. Il coltello a 8 lame con rivestimento in titanio nero non solo aumenta la resistenza, ma mantiene anche l'acciaio affilato più a lungo.

Dotato di un ingranaggio Metaluxe che aumenta la durata e massimizza la potenza effettiva, questo frullatore si distingue per la sua versatilità. La brocca resistente al calore in vetro fuso ad alta resistenza con una capacità di 1,8 litri è ideale per elaborazioni a caldo e a freddo, garantendo la massima flessibilità in cucina.

La presenza di un filtro per frullati senza polpa consente di ottenere succhi di qualità, privi di tracce di polpa, grazie alle migliori consistenze e sapori. Con 5 velocità e una funzione turbo, il frullatore si adatta alle esigenze di tutti gli alimenti, schiacciando e polverizzando anche gli ingredienti più difficili alla massima velocità.

La praticità è assicurata da funzionalità come il rompighiaccio, il coperchio con chiusura ermetica e tappo dosatore, e le lame facilmente rimovibili per una pulizia agevole. La base antiscivolo con ventose garantisce un controllo ottimo durante l'uso, mentre il sistema di controllo di sicurezza assicura il funzionamento solo quando il vetro è correttamente posizionato.

L'offerta di oggi di Amazon piacerà agli amanti della cucina: il frullatore elettrico Cecotec è in sconto del 23% per un costo finale di 46,90€.