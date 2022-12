FRITZ!Box 7590, molto più che un router: -33% di sconto su Amazon (anche a rate)

La parola magica per questo Natale? FRITZ!Box 7590, il modem router delle meraviglie, che tutti vorrebbero, in queste ore in offerta su Amazon. Cogli al volo l'occasione del giorno, con lo sconto del 33% il dispositivo di Avm è crollato di prezzo a 174,99 euro rispetto ai 259,99 euro di listino.

Per curiosità abbiamo provato a visitare gli altri store online in cui il FRITZ!Box è in vendita e questi sono i prezzi che abbiamo trovato: 259,90 euro (Unieuro), 176,99 euro (MediaWorld), 249 euro (Trony). Insomma, Amazon si conferma ancora una volta imbattibile, aggiunge al miglior prezzo un'altra chicca niente male, cioè il pagamento rateale.

Se ordini oggi il FRITZ!Box 7590, puoi decidere se pagarlo per intero o in cinque comode rate da 35 euro al mese. Se hai terminato il budget a tua disposizione per la settimana del Black Friday, ma non vuoi rinunciare a questa offerta limitata, non puoi cercare più scuse. Prima di mettere in carrello, seleziona il pagamento in 5 rate e il gioco è fatto.

FRITZ!Box 7590, non un semplice router

Il modello FRITZ!Box 7590 riesce a raggiungere fino a 300 Mbit/s in download, senza contare le 4 porte LAN Gigabit e le eccellenti porte USB 3.0, per una velocità e stabilità di connessione mai provate prima. FRITZ!Box eccelle anche sul piano della sicurezza: metti all'angolo ospiti sgraditi e cybercriminali, con il dispositivo super di Avm puoi dormire sonni tranquilli.

E quanto ti diciamo che non è un semplice router, non lo diciamo tanto per dire. Il dispositivo funziona infatti anche come centralino telefonico, a cui puoi collegari tutti i telefoni di casa, anche quelli analogici. Gestisci tutto con l'app proprietaria FRITZ!App Fon, e in più puoi contare sulla funzione fax e la segreteria telefonica come servizi aggiuntivi. Cos'altro puoi chiedere di più?

Prendi al volo l'offerta Amazon di giornata: FRITZ!Box 7590 è in vendita ancora per poco al prezzo di 174,99 euro invece di 259,99 euro, oppure in 5 comode rate da 35 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.