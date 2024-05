FRIGGITRICI AD ARIA: Sconti della DOMENICA in esclusiva su Amazon!

Se sei un appassionato di cucina sana e veloce, oggi è il giorno perfetto per rinnovare la tua cucina con una friggitrice ad aria! Amazon offre sconti esclusivi su alcuni dei migliori modelli disponibili, permettendoti di risparmiare e di portare a casa un elettrodomestico che rivoluzionerà il tuo modo di cucinare. Approfitta delle offerte a tempo e non perdere l'occasione di migliorare la tua dieta e la tua routine in cucina.

Moulinex Easy Fry a 69€

La Moulinex Easy Fry Compact è perfetta per chi cerca una friggitrice ad aria compatta ma potente. Con una capacità di 3 litri e una potenza di 1300 W, è ideale per preparare porzioni per 1-4 persone. Grazie ai 10 programmi di cottura preimpostati e al pratico touchscreen, cucinare diventa un gioco da ragazzi.

Aigostar Hayden X a 49€

Per chi cerca una friggitrice ad aria con funzioni avanzate, l'Aigostar Hayden X è la scelta ideale. Con una capacità di 4 litri e 1500 W di potenza, offre 9 funzioni in 1, inclusa la regolazione della temperatura da 40°C a 200°C. Il timer di 60 minuti e lo schermo LED rendono questa friggitrice semplice da usare e versatile.

COSORI Friggitrice ad Aria da 6.2 Litri

La COSORI Friggitrice ad Aria è perfetta per chi desidera ridurre l'uso di olio in cucina senza rinunciare al gusto. Con una capacità di 6.2 litri e una potenza di 1700 W, offre 12 programmi di cottura e una finestra per monitorare il cibo. Il timer e la temperatura regolabili da 75°C a 205°C assicurano una cottura perfetta ogni volta.

Innsky Friggitrice ad Aria 10 Litri

L'Innsky Friggitrice ad Aria è un vero e proprio forno ad aria calda con una capacità di 10 litri e una potenza di 1500 W. Con il LED touchscreen, puoi scegliere tra 10 funzioni diverse, inclusi friggere, grigliare e arrostire. Viene fornita con 6 accessori e un ricettario per ispirarti in cucina.

Tristar Airfryer Mini a 35€

Se cerchi una soluzione compatta, la Tristar Airfryer Mini è perfetta. Con una capacità di 2 litri e una potenza di 1000 W, è ideale per piccoli spazi e per cucinare porzioni ridotte. Il design in plastica nera è elegante e facile da pulire.

Non perdere l'occasione di portare a casa una di queste fantastiche friggitrici ad aria a prezzi scontati! Approfitta delle offerte a tempo e rivoluziona il tuo modo di cucinare con uno di questi elettrodomestici innovativi e salutari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.