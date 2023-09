Friggitrice Smart Philips Airfryer 5000 Serie XL con Wifi: 15% di sconto su Amazon

La Philips Airfryer 5000 Serie XL è una friggitrice ad aria che ti consente di preparare cibi deliziosi con il 90% in meno di grassi grazie alla tecnologia Rapid Air. Questa friggitrice 14-in-1 è dotata di connessione Wi-Fi e di un'app per ricette, una funzione che ti permette di avere un'esperienza di cottura innovativa e conveniente. Acquistala ora su Amazon a soli 169,99€ invece di 199,99€.

La nuova Airfryer 5000 Serie XL ha una capacità di 6.2 litri (1.2 kg), che la rende perfetta per cucinare porzioni generose di cibo per tutta la famiglia. La tecnologia Rapid Air invece circonda il cibo con aria calda, creando una croccantezza simile a quella di una friggitrice tradizionale, ma senza l'uso eccessivo di olio.

Grazie alle 14 funzioni di cottura preimpostate, puoi preparare una vasta gamma di piatti, dalla carne alla griglia ai dolci, in modo semplice e veloce. L'applicazione per ricette Philips ti offre ispirazione e istruzioni dettagliate per creare piatti deliziosi.

La connessione Wi-Fi ti consente di controllare e personalizzare la cottura tramite l'applicazione sul tuo smartphone, anche quando non sei in cucina. Questo significa che puoi preparare il tuo pasto da qualsiasi parte della casa.

In conclusione, ti offre un'esperienza di cucina conveniente e innovativa che ti permetterà di rendere i tuoi pasti più sani e gustosi in modo Smart. Approfitta ora dello sconto del 15% e acquistala su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

