Friggitrice ad aria SMART Cecotec: ad un prezzo COSI' BASSO non si era mai vista!

Ecco un elettrodomestico da cucina che ti consentirà di preparare i tuoi piatti preferiti in modo assolutamente dietetico ma allo stesso tempo gustoso! È la Friggitrice ad Aria intelligente da 5,5 litri Cecotec, al momento disponibile su Amazon a soli 58 euro grazie ad uno sconto pazzesco del 34%.

Rivoluziona la tua cucina con questo gioiellino top di gamma! La spedizione è gratuita, con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti, ma fai in fretta: gli articoli stanno andando a ruba!

Friggitrice ad Aria intelligente Cecotec: friggi sano tutto ciò che vuoi

La Friggitrice ad Aria intelligente da 5,5 litri Cecotec è un vero e proprio must-have in cucina in quanto consente la cottura delle pietanze con un singolo cucchiaio di olio, ottenendo risultati più sani.

È dotata di un cestello enorme da 5,5 litri quindi risulta adatta per cucinare grandi quantità di cibo, destinate ad una famiglia numerosa o a feste tra amici.

Ha una potenza da 1700 W: ciò vuol dire che potrai cucinare più velocemente, ma con un consumo minore. I risultati saranno sempre eccezionali in tutte le ricette grazie alla perfetta tecnologia dell'aria calda che circola all'interno per poi fuoriuscire attraverso i fori posteriori.

Il design dell'elettrodomestico è molto elegante, con finiture in acciaio inossidabile per una maggiore resistenza e durata. È munito, in più, di un pannello di controllo tattile multifunzione per controllare il funzionamento in modo super intuitivo.

Per finire, potrai utilizzare l'app Cecofry per cucinare da remoto attraverso il tuo cellulare. In più puoi ricevere notifiche per seguire le tue elaborazioni ovunque tu sia e seguire ricette di ogni tipo passo dopo passo direttamente dall'applicazione.

Oggi la Friggitrice ad Aria intelligente da 5,5 litri Cecotec è disponibile su Amazon a soli 58 euro grazie ad uno sconto pazzesco del 34%. Parliamo di una promozione esclusiva, non fartela scappare!

