Friggitrice ad aria Proscenic ora su Amazon a MENO di 80 euro!

Vuoi cucinare in modo facile e veloce piatti super gustosi e leggeri usando un unico elettrodomestico? Allora ecco quello che fa per te: la friggitrice ad aria Proscenic T22 che ora puoi acquistare su Amazon ad un prezzo scontato!

Friggitrice ad aria Proscenic T22: il tuo più grande alleato in cucina!

Con il supporto della tecnologia TurboAir, 7 volte più efficace della normale tecnologia di circolazione dell'aria, Proscenic T22 riduce il 90% dei grassi contenuti negli alimenti. Nello stesso tempo, fa circolare l'aria riscaldata a 360 gradi, aumentando l'efficienza della cottura del 30%,il che permette al cibo di bloccare l'umidità interna per una finitura croccante e succosa.

Utilizzando l'APP Proscenic, puoi controllare facilmente la tua friggitrice ad aria, programmare e monitorare il processo di cottura. Si può anche creare e condividere le ricette personalizzate sulla applicazione. A tua disposizione ben 11 programmi per soddisfare tutte le tue esigenze: potrai preparare patatine fritte, pollo, bistecca, verdure e anche dolci. Inoltre disponi anche di funzioni combinate: Preriscaldamento + Preset + Mantenere caldo. Puoi sceglierne uno, due o tre; tutto dipende dalle tue esigenze.

La tecnologia SuperDenoise riduce il rumore comune del 20% e mantiene un basso livello di rumore di 48 dB durante il lavoro. Lavorare in cucina è piacevole invece che fastidioso. Il cestino della friggitrice ad aria T22 è fatto con materiali di sicurezza alimentare che sono privi di BPA e PFOA, in quanto è rivestito in teflon antiaderente, puoi pulirlo direttamente in lavastoviglie.

Prendila ora su Amazon!

