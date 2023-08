Friggitrice ad aria Proscenic da 5.5 litri con controllo tramite Alexa e display: COUPON imperdibile su Amazon

La Proscenic T21 è una friggitrice ad aria perfetta per la tua cucina, ed è ideale per chi vuole un modo sano e conveniente per preparare i propri piatti preferiti senza olio in eccesso. Con funzionalità all'avanguardia e la comodità del controllo tramite app e Alexa, questa friggitrice è un must-have per chiunque cerchi una cucina più sana e gustosa. Acquistala ora su Amazon a soli 70,25€ approfittando del COUPON di 20 euro.

Una delle caratteristiche distintive della T21 è la sua compatibilità con l'app ProscenicHome e Alexa. Questo significa che puoi controllare la friggitrice direttamente dal tuo smartphone o utilizzando comandi vocali attraverso il tuo dispositivo Alexa. Inoltre, il display LED toccabile semplifica la selezione delle impostazioni e dei programmi di cottura.

Con una capacità di 5.5L, può ospitare porzioni generose di cibo, ideale per famiglie di ogni dimensione. Le funzioni di timer, preriscaldamento e programmi preimpostati rendono la cucina più semplice che mai, offrendo risultati perfetti ogni volta.

La tecnologia della friggitrice ad aria consente di ottenere cibi croccanti e saporiti utilizzando meno olio rispetto alla frittura tradizionale. Questo significa che puoi goderti le tue patatine fritte, ali di pollo, pizza e molti altri piatti deliziosi senza sensi di colpa.

La T21 è inoltre realizzata con materiali di alta qualità e privi di BPA e PFOA, garantendo che i tuoi alimenti siano cucinati in modo sicuro. Inoltre, il cestello e la vaschetta rimovibili sono facili da pulire e lavabili in lavastoviglie, rendendo la manutenzione un gioco da ragazzi.

Approfitta ora del COUPON di 20 euro su Amazon e approfitta della spedizione gratuita abbonandoti a Prime.

