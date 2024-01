Abbiamo scovata la miglior friggitrice ad aria ad un prezzo scontatissimo. Oggi su Amazon puoi acquistare la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill Vision ad un prezzo scontato di ben 50 euro.

Non solo, grazie al servizio Cofidis, che Amazon mette a tua disposizione, puoi dilazionare la spesa e pagare il tuo nuovo elettrodomestico in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill Vision: piatti sani e poveri di grassi per tutta la famiglia!

Un elettrodomestico 2 in 1. Disponi di una friggitrice ad aria e di una griglia in un unico elettrodomestico, per una cucina sana e versatile. Combina grigliatura e frittura ad aria per fritture sane con poco o senza olio e grigliate sempre impeccabili.

Questa friggitrice è dotata di una finestra rimovibile che consente di monitorare i cibi durante la cottura senza aprire il cestello, per la massima tranquillità e praticità. Presenta l'utilissima Tecnologia Extra Crisp che ti permetterà di preparare fritti dorati e croccanti con poco o senza olio per il 99% in meno di grassi aggiunti. E ancor la Tecnologia Grill che ti permette, invece, di grigliare qualsiasi cibo alla perfezione, grazie al rivestimento antiaderente e al sistema di scolatura integrato.

Presenta anche un comodissimo display touchscreen di precisione con 2 funzioni manuali e 8 programmi automatici, per preparare di tutto come patatine fritte, crocchette, pollo arrosto, pizza, carne, pesce, verdure e anche dessert.

Prendila ora su Amazon e risparmi 50 euro!

