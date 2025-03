Friggitrice ad aria Moulinex da 6,5L, facile da pulire e con 8 programmi di cottura, OFFERTISSIMA AMAZON

Moulinex è un'azienda che riesce sempre a garantire dei prodotti di qualità per la cucina che vengono venduti a prezzi competitivi e oggi, su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, viene messa in promo con uno sconto del 18% la sua friggitrice ad aria da 6,5L che viene venduta al costo totale e finale di 89,99€. Non perdere questa chance!

Tutte le caratteristiche di questa friggitrice ad aria

La friggitrice ad aria Moulinex è il dispositivo perfetto per chi cerca una cucina sana e versatile. Grazie alla tecnologia senza olio, permette di friggere, grigliare e cucinare in modo più leggero, riducendo il contenuto di grassi senza rinunciare al gusto. Con la funzione 2-in-1, puoi friggere e grigliare allo stesso tempo, aumentando la velocità e la convenienza nella preparazione dei pasti.

8 programmi di cottura predefiniti ti permettono di cucinare facilmente una varietà di piatti, tra cui patatine fritte, nuggets, pollo arrosto, pizza, carne, pesce, verdure e dolci. Se preferisci un tocco personale, c'è anche una modalità manuale per adattare la cottura alle tue esigenze.

Una delle caratteristiche più pratiche di questa friggitrice è il divisore facile da rimuovere, che ti consente di personalizzare lo spazio di cottura. Puoi cucinare ingredienti di grandi dimensioni in un unico spazio oppure scegliere la duplice cottura per preparare un pasto completo in un attimo.

La capacità XXL di 6,5 L (o 2 kg) è perfetta per famiglie numerose o per ospitare eventi e cene in compagnia. Con questa capacità, puoi servire fino a otto persone e preparare pasti abbondanti e deliziosi in modo semplice e veloce. Infine, la griglia in alluminio pressofuso permette di cucinare carne succulenta e verdure cotte a puntino.

