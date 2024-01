Friggitrice ad aria Hisense ad un PREZZO TOP: 25% di sconto su Amazon

Hisense è un'azienda molto rinomata nell'ambito della produzione di elettrodomestici di consumo e oggi, su Amazon, la friggitrice ad aria targata proprio Hisense viene scontata del 25% e venduta al costo finale d'acquisto di 90€.

Maxi sconto del 25% sulla friggitrice ad aria Hisense

La friggitrice ad aria Hisense è un'opzione ideale per coloro che desiderano cucinare in modo più sano e gustoso. Con una capacità di 6,3 litri offre un'ampia cavità per soddisfare le esigenze di cottura di diverse ricette.

Grazie alla tecnologia di frittura ad aria, questo forno utilizza l'azione del calore fino a 200 gradi insieme alla ventilazione interna per ottenere risultati croccanti senza l'aggiunta di grassi, consentendo di gustare piatti fritti in modo più sano. Gli 8 programmi automatici di cottura garantiscono temperature e tempi ottimali per 8 diverse ricette, semplificando il processo di preparazione dei pasti.

Il controllo elettronico e costante della temperatura, con un range compreso tra 80 e 200 gradi, assicura una cottura precisa e uniforme per risultati eccellenti ogni volta. Il display LED e i comandi a impostazione touch offrono un'esperienza di utilizzo intuitiva e moderna.

La cavità da 6,3 litri è rivestita in materiale antiaderente e removibile, facilitando la pulizia e manutenzione del forno. Questo consente una maggiore praticità e comfort durante l'uso quotidiano. Questa friggitrice ad aria, dunque, realizzata in acciaio inossidabile e plastica offre una soluzione conveniente e salutare per la cottura, con una combinazione di prestazioni avanzate, facilità d'uso e risultati gustosi.

Su Amazon, oggi, è presente un mega sconto del 25% sulla friggitrice ad aria Hisense che viene venduta al costo finale e totale di 90€. Approfittane subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.