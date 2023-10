Friggitrice ad aria da 6 litri con 12 programmi ad un prezzo PAZZO su Amazon

Se desideri goderti cibi deliziosi senza l'eccesso di olio, la friggitrice ad aria di COSORI con la sua capacità di 6.2 litri e una vasta gamma di funzionalità ti permetterà di preparare pasti sani senza rinunciare al sapore. Acquistala ora su Amazon a soli 119,99€ invece di 149,99€.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questa friggitrice ad aria è la sua capacità di friggere, cuocere e grigliare cibi deliziosi con fino all'85% di olio in meno rispetto alle tradizionali friggitrici. Questo significa che puoi gustare il croccante senza sensi di colpa.

La friggitrice ha 12 programmi preimpostati che coprono una vasta gamma di ricette. Dalle patatine fritte alle ali di pollo, dal pesce alla pizza, hai il controllo completo sulla tua cucina con un solo tocco.

Hai anche il controllo completo della temperatura e del tempo di cottura grazie ai comodi controlli digitali. Puoi impostare la temperatura da 75°C a 205°C e il timer fino a 60 minuti per adattare la tua cucina alle tue esigenze specifiche.

Inoltre è dotata di una finestra trasparente che ti permette di tenere d'occhio il processo di cottura senza dover aprire il coperchio. Inoltre, viene fornito un libro di ricette in italiano per ispirarti a sperimentare nuovi piatti. Approfitta ora dello sconto del 20% su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

