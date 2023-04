Friggitrice ad aria da 5 litri, OTTIMO PREZZO su Amazon

Non hai ancora l'elettrodomestico più chiacchierato del momento? Abbiamo scovato per te una friggitrice ad aria dalla capienza di ben 5 litri ad un prezzo davvero conveniente. Su Amazon usufruisci del 15% di sconto.

Questa friggitrice è rivoluzionaria, rispetto a quanto presente sul mercato, poiché possiede una finestra che ti consente di vedere il grado di cottura degli alimenti senza aprire lo sportello. Ciò ti fa risparmiare energia ed eviti anche di scottarti ogni volta. Tutto questo ti costerà solamente 84,99 euro, un prezzo bassissimo per i grandi vantaggi che otterrai dal suo utilizzo.

Friggitrice ad aria da 5 litri, 1200 W di potenza e 8 programmi

Iniziare a cucinare con la friggitrice ad aria consiste solo in una serie di grandi vantaggi tra cui: usare poco olio o non usarlo per niente, risparmiare energia, evitare di sporcare troppi utensili e pentole e garantire cibo salutare e gustoso a tutta la famiglia.

Grazie al design di questo elettrodomestico potrai controllare il cibo in qualsiasi momento. Difatti non sarà più necessario sollevare il coperchio per vedere se la tua pietanza è pronta grazie alla presenza di una finestra di visualizzazione in vetro e una luce interna integrata che consentono di monitorare facilmente l'avanzamento della cottura in tempo reale.

Grazie poi alle temperature regolabili, al timer e a 8 programmi di cottura preimpostazioni è possibile preparare facilmente tanti piatti deliziosi, tra cui patatine fritte, bistecche, ali di pollo, pesce, gamberetti, crostate di uova e hot dog. Tutto questo premendo un solo pulsante. La friggitrice è dotata di un'avanzata tecnologia di riscaldamento che fa circolare l'aria a 360°, questo fa sì che i cibi risultino croccanti e dorati all'esterno ma morbidi all'interno. Inoltre ciò garantisce al contempo una cottura uniforme della pietanza. Il cestello è realizzato con un rivestimento in ceramica.

Vuoi iniziare a mangiare cibi leggeri e gustosi? Vuoi preparare i pasti per tutta la famiglia in poco tempo e in modo semplice? Allora acquista adesso su Amazon con il 15% di sconto la friggitrice ad aria da 1200W e ben 5 litri di capienza.

