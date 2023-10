Friggitrice ad aria da 4,7L con risparmio energetico e 9 programmi a meno di 100 euro su Amazon

La Friggitrice ad Aria da 4,7L di Cosori è l'accessorio perfetto per chi desidera un modo più sano di cucinare senza rinunciare al gusto. Con prestazioni di alta qualità e una serie di funzionalità avanzate, questo dispositivo ti permette di preparare piatti deliziosi con una dose minima di olio o completamente senza. Acquistala ora su Amazon a soli 99,99€ invece di 129,99€.

Con una capacità di 4,7 litri e una potenza di 1500 W, questa friggitrice ad aria offre la versatilità per preparare una vasta gamma di piatti, dal croccante delle patatine fritte al sapore intenso di un pollo arrosto. L'utilizzo della tecnologia ad aria calda rende i cibi dorati e croccanti all'esterno, mantenendo al contempo la morbidezza all'interno, e tutto ciò senza l'eccesso di grassi tipico della frittura tradizionale.

E' dotata inoltre di 9 profili di cottura, e consente di cucinare in modo preciso e personalizzato. Inoltre, la sua ampia gamma di temperature (da 75°C a 230°C), ti permettono di realizzare praticamente ogni ricetta. E con un design silenzioso e un risparmio energetico, è un alleato perfetto per la tua cucina.

La friggitrice di Cosori è progettata inoltre per farti stare tranquillo. Il cestello e il vassoio di raccolta sono lavabili in lavastoviglie, in questo modo potrai semplificare la pulizia dopo ogni uso. Inoltre, il ricettario italiano incluso ti ispirerà a creare piatti sani e gustosi per tutta la famiglia.

Approfitta ora dello sconto che ti permetterà di acquistarla a meno di 100 euro su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.