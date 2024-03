Friggitrice ad aria COSORI 13-in-1 mai stata ad un prezzo COSI' CONVENIENTE

Abbiamo l'elettrodomestico ideale per chi vuole rimettersi in forma in vista dell'estate, senza rinunciare al sapore! Parliamo della Friggitrice ad aria COSORI, oggi a disposizione su Amazon a soli 109 euro con uno sconto bomba del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un'offerta del genere non capita tutti i giorni!

Friggitrice ad aria COSORI: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad aria COSORI è l'elettrodomestico da cucina più ambito del momento grazie alle sue numerose funzionalità.

Il cestello quadrato della capienza di 5,5 litri è adatto per 3-5 persone, permette una maggiore capacità e flessibilità rispetto a quelli rotondi e può ospitare addirittura un pollo intero di 5 libbre.

Grazie alla circolazione dell'aria calda, potrai cucinare in modo più sano riducendo il grasso dell'85% ma mantenendo lo stesso gusto croccante e tenero delle fritture. In più è dotato di 11 funzioni preimpostate e 2 funzioni speciali (preriscaldare e mantenere al caldo) che garantiscono una cottura ottimale per qualsiasi pietanza. In questo modo cucinare sarà un gioco da ragazzi, anche per chi è alle prime armi.

Lo schermo LED permette di visualizzare separatamente ed in modo super intuitivo Tempo e Temperatura e, grazie alla funzione one-touch, la cottura di tutti gli alimenti risulta semplicissima per tutti. Inoltre il cestello antiaderente è rimovibile, quindi la pulizia risulta facilissima sia a mano che in lavastoviglie.

Oggi la Friggitrice ad aria COSORI è a disposizione su Amazon a soli 109 euro con uno sconto bomba del 15%. La spedizione è gratuita ma fai in fretta,un'offerta del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.