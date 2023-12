Ancora non hai la friggitrice ad aria? Abbiamo scovato per te un elettrodomestico fantastico ad un prezzo scontatissimo. Inizia a cucinare in modo facile, veloce e sano per tutta la famiglia piatti super gustosi ma anche molto leggeri. Acquista ora su Amazon la friggitrice ad aria con doppio cestello Innsky applicando il coupon sconto del valore di 45 euro (ricorda di flaggare la casella dello sconto per accedere alla promo).

Il doppio cestello ti consentirà di preparare due pietanze diverse contemporaneamente, in questo modo risparmi tempo e anche energia. Cosa aspetti? Acquistala ora!

Friggitrice ad aria con doppio cestello Innsky: piatti gustosi ma super sani!

Questa friggitrice ad aria Innsky dispone di due cestelli da 4 litri adatti per preparare piatti destinati a tutta la famiglia, da 2 fino a 8 persone. Si può scegliere di cuocere 4L/8L di cibo o 2 cibi diversi in 2 modi diversi contemporaneamente.

Tecnologia Dual Cook (Doppia cottura). Sincronizzare facilmente le impostazioni di cottura su entrambe le zone. È possibile programmare il cestello sinistro, quindi selezionare Doppia Cottura per abbinare automaticamente le impostazioni con il cestello destro.

E ancora questa è dotata di Tecnologia Sync Finish. Alimenti diversi possono terminare la cottura contemporaneamente. Programmare ciascun cestello, quindi selezionare Sync Finish. Può cuocere su entrambi i cestelli con tempi e temperature diversi, ma terminare contemporaneamente.

E ancora molteplici funzioni di cottura: 8 programmi preimpostati consentono di preparare facilmente piatti ricchi. Un solo tocco dello schermo offre un'esperienza di cottura più veloce. Un pulsante Shake Reminder ricorda quando e quale cestello agitare. È inoltre possibile impostare il tempo (fino a 60 minuti) e la temperatura (80-200℃) in base alle preferenze.

Si tratta di un elettrodomestico facile e comodo da usare. I cestelli e il piatto sono lavabili in lavastoviglie. Inoltre la friggitrice arriverà a casa tua corredata di un utilissimo ricettario.

Prendila ora su Amazon e risparmi 45 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.