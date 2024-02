Friggitrice ad aria con cestello e griglie: SOLO 100€ con lo scontone eBay!

Okay, le friggitrici ad aria sono indubbiamente molto comode... ma vuoi mettere avere una friggitrice ad aria che ha anche un cestello girevole per le patatine e per il pollo allo spiedo e ben 3 teglie dove poter cucinare contemporaneamente 3 pasti differenti? Non è un sogno, è la Friggitrice e Forno ad Aria Calda Princess a soli 100,90€ grazie allo sconto e al riscatto del codice PSPRFEB24 inserito al momento del checkout.

Se stai cercando un modo per cucinare in modo più sano senza rinunciare al gusto, allora la Friggitrice e Forno ad Aria Calda Princess è la soluzione che fa per te! Con una capacità di 10 litri e una potenza di 1500W, questo versatile elettrodomestico ti permette di friggere, cuocere, grigliare e persino essiccare una vasta gamma di cibi in modo semplice e veloce. S

Tantissime funzionalità in un unico elettrodomestico

Questa friggitrice ad aria combina le funzionalità di una friggitrice e di un forno ad aria calda in un unico elettrodomestico, offrendoti la possibilità di preparare una varietà di piatti con una sola apparecchiatura. Dalle patatine croccanti al pollo arrosto fino ai deliziosi snack essiccati, questo apparecchio è in grado di soddisfare tutte le tue esigenze culinarie.

Grazie alla generosa capacità di 10 litri, la Princess 182065 offre ampio spazio per cucinare porzioni generose di cibo per tutta la famiglia o per gli ospiti. Puoi preparare facilmente grandi quantità di cibo per feste, riunioni o cene speciali senza doverti preoccupare di dover cucinare più volte.

Questo è davvero un bell'affare: vola su eBay e metti nel carrello la friggitrice ad aria calda Princess al prezzo occasione di 100,90€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.