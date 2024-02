Friggitrice ad aria Ariete, tua su Amazon a MENO di 100 euro!

Si tratta dell'elettrodomestico del momento, tutti lo desiderano e ora tu puoi averlo ad un prezzo scontato. Acquista su Amazon la friggitrice ad aria Ariete a soli 99,99 euro e inizia a cucinare in maniera facile e veloce piatti super gustosi ma anche salutari e leggeri!

Friggitrice ad aria Ariete: cucina cibi gustosi con pochissimo olio!

La circolazione a 360° dell’aria calda nel cestello cuoce gli alimenti in maniera uniforme; gusterai sapori e profumi della frittura tradizionale con un solo cucchiaio di olio. L’aria ad alta temperatura infatti circola all’interno della friggitrice ad aria, cuocendo velocemente e senza grassi, senza far uscire all’esterno fumo e odori.

Si tratta di un elettrodomestico multifunzione: friggi come piace a te e alla tua famiglia; inoltre con la funzione Max Crisp e i 12 programmi preimpostati puoi impostare timer, cottura e temperatura. E ancora disponi del segnale Shake, questa funzione indica quando è necessario girare le pietanze all’interno del cestello in modo da ottimizzare la cottura. Imposta la temperatura, il programma e il timer in base alla pietanza da cuocere grazie al grande pannello touch screen.

Prendila ora su Amazon!

