Friggitrice ad aria A META' PREZZO su Amazon, corri a prenderla!

Si tratta dell'elettrodomestico più desiderato del momento. I suoi vantaggi sono davvero tantissimi e noi oggi abbiamo selezionato per te una promo davvero imperdibile: solo su Amazon puoi acquistare la friggitrice ad aria HOMCOM e pagarla la metà grazie al coupon sconto del 50% (ricorda di flaggare la casella per accedere allo sconto).

Friggitrice ad aria: con una capienza di 6,5 litri prepari pasti leggeri e gustosi per tutta la famiglia!

Questa friggitrice ad aria richiede fino all'85% di olio in meno e ti consente di gustare gli stessi deliziosi cibi fritti croccanti ma con meno grassi rispetto alla frittura tradizionale. Il sistema di circolazione dell'aria calda a 360° garantisce un riscaldamento uniforme e rapido.

Un solo elettrodomestico per tante cotture diverse, come: cottura al forno, griglia e arrosto in un solo prodotto. Inoltre è dotata di 8 menu preimpostati: patatine fritte, torte, patate dolci, cosce di pollo, ali di pollo, pesce, gamberetti, bistecca. Si tratta così di un prodotto particolarmente adatto ai principianti perché dovrai semplicemente impostare la tipologia di alimento e poi farà tutto lei.

La sicurezza prima di tutto: il cestello in acciaio laminato a freddo è rivestito con strato antiaderente, privo di PFOA (materiale antiaderente) e privo di BPA (plastiche e resine), rendendolo durevole e affidabile per l'uso quotidiano. La protezione dal surriscaldamento aggiunge sicurezza alla friggitrice. E ancora temperatura e tempo regolabili: puoi controllare facilmente la temperatura della friggitrice da 80-200°C e da 0 a 60 minuti di tempo con lo schermo touchscreen digitale integrato. Ideale per le tue diverse esigenze di cottura. La temperatura e l'ora sono facili da leggere grazie al display LED.

Infine è facile da pulire, il cestello è staccabile per una facile pulizia. Le sue dimensioni complessive sono: 36.5L x 29P x 33.8Acm.

Prendila ora su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.