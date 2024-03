FRIGGI SANO con la Friggitrice ad aria SUPER CAPIENTE in offerta ESCLUSIVA

Rivoluziona il tuo modo di cucinare con l'elettrodomestico da cucina più ricercato del momento! Parliamo della Friggitrice ad aria COSORI, oggi disponibile su Amazon a soli 109 euro con uno sconto bomba del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l'offerta è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Friggitrice ad aria COSORI: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad aria COSORI è un vero e proprio gioiellino ed è il prodotto più venduto su Amazon nel suo settore.

L'esclusiva tecnologia Thermo IQ & 1700W di potenza rende la friggitrice più veloce e più efficiente dal punto di vista energetico in uno spazio più piccolo rispetto ad un forno. In più, il design unico del cestello traforato e la gamma flessibile di temperature (75-205℃) creano una circolazione ottimale dell'aria calda e una consistenza croccante e succosa.

Grazie al doppio cestello che separa olio e grasso, è possibile preparare cibi con l'85% in meno di calorie rispetto al forno, per uno stile di vita più sano ma con un'alimentazione altrettanto gustosa. Inoltre il cestello è facile da rimuovere senza sporcarsi le mani, è estraibile ed è lavabile anche in lavastoviglie.

Grazie ai programmi preimpostati, potrai preparare con un semplice tocco una lunghissima serie di pietanze, dalle patate fritte alla carne passando per le verdure. La capienza del cestello da 5,5 litri consente di contenere 1,3 kg di patatine fritte o un pollo intero, soddisfacendo le diverse esigenze di cottura in una volta.

Oggi la Friggitrice ad aria COSORI è disponibile su Amazon a soli 109 euro con uno sconto bomba del 15%. Non aspettare oltre, l'offerta è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.