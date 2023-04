FreeBSD 13.2: arrivati i WireGuard Driver

Il team di coder del progetto FreeBSD, storica distribuzione BSD, hanno reso noto alla propria community di utenti ed appassionati la disponibilità della nuova versione stabile di tale sistema operativo open source derivato da Unix. FreeBSD 13.2 implementa una serie di novità davvero interessanti come ad esempio il nuovo driver di WireGuard, chiamato "wg", che ora fa parte della dotazione del kernel BSD. WireGuard è u noto protocollo open source che permette di improntare le varie strategie adottate dalle VPN (Virtual Private Network) cosi da ottenere connessioni sicure punto-punto all'interno delle configurazione routed o bridged.

FreeBSD è un sistema famoso in ambito server grazie alle sue caratteristiche di grande: versatilità, scalabilità, sicurezza e per la sue robustissime feature di networking. FreeBSD 13.2 include il nuovo kernel netlink network configuration protocol oltretutto a partire da tale release l'ASLR (Address Space Layout Randomization) è abilitato di default per tutti gli eseguibili a 64bit. Tale funzione è sostanzialmente una misura di sicurezza che protegge il sistema contro i possibili buffer overrun ed exploit. Questa protezione viene implementata rendendo, in modo parziale, casuale l'indirizzo delle funzioni di libreria e delle più importanti aree di memoria del sistema.

FreeBSD 13.2 gode inoltre del supporto al Bhyve hypervisor ed in particolare ora è possibile gestire sedici vCPU tra i diversi guest. I coder hanno migliorato il supporto all'architettura di CPU (Central Processing Unit) Alder Lake. Per quanto riguarda la compatibilità con le distribuzioni Linux ora Kdump include il supporto per il decoding delle Linux system call.

FreeBSD 13.2 dispone poi di svariati programmi e software aggiornati come ad esempio: OpenSSH 9.2p1, il noto set di applicativi open source che consentono di stabilire le sessioni crittografate di comunicazione all'interno delle reti di computer, OpenZFS 2.1.9, piattaforma di archiviazione open source, ed OpenSSL 1.1.1t, ovvero la storica implementazione open source dei protocolli di crittografia SSL e TLS.