Fra pochi mesi questi smartphone potranno collegarsi a Starlink

A partire da luglio 2025, Starlink, la rete di internet satellitare ideata da Elon Musk, si espanderà anche nel settore degli smartphone, offrendo connettività gratuita in molte aree, inclusi luoghi remoti dove le tradizionali reti di telefonia mobile non arrivano.

Questo progetto si prevede di lanciare inizialmente negli Stati Uniti, con l'auspicio che possa raggiungere l'Italia entro la fine dello stesso anno, una volta completati gli accordi con l'Unione Europea e gli operatori telefonici locali. Sebbene le date precise per il nostro paese non siano ancora certe, i progressi potrebbero rendere possibile l'arrivo di Starlink in Italia già nel 2025.

La rete satellitare di Starlink avrà il supporto di alcuni modelli specifici di smartphone, tra cui iPhone 14 e versioni successive di Apple, Galaxy A14, A15, A16, A35, A53, A54 e la serie Galaxy S a partire dal Galaxy S21, X Cover 6 Pro, Z Flip3 e successivi, nonché Z Fold3 e modelli successivi di Samsung. Tra gli smartphone Google, i modelli compatibili saranno Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel Pro Fold e Pixel Pro XL. Inoltre, Motorola supporterà i modelli lanciati a partire dal 2024.

Come avverrà la connessione a Starlink

In un primo momento, l’accesso alla rete Starlink consentirà agli utenti di inviare e ricevere messaggi di testo, condividere la propria posizione e fare chiamate di emergenza. In seguito, sono previste ulteriori funzionalità, come la possibilità di effettuare chiamate vocali e di navigare in internet. Questa innovazione rappresenta una grande opportunità per chi vive o si trova in zone isolate, offrendo loro un accesso a internet stabile e continuo, anche senza la presenza di torri cellulari.

Per connettersi a Starlink, gli smartphone dovranno essere dotati di caratteristiche tecniche avanzate, necessarie per garantire una connessione efficace alla rete satellitare. Inoltre, il software di sistema svolgerà un ruolo fondamentale nel processo di connessione, assicurando che i dispositivi possano interagire correttamente con la rete Starlink.

L'introduzione del servizio di internet satellitare gratuito per smartphone segna un passo significativo nel progresso tecnologico, mettendo a disposizione di milioni di persone una connettività globale, indipendentemente dalla posizione geografica.