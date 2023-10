Fotocamera VLOG: qualità SUPER al suo MINIMO STORICO

Una fotocamera ideale per il vlogging è progettata per catturare video di alta qualità con facilità, offrendo funzionalità che soddisfino le esigenze specifiche dei vlogger. Oggi la fotocamera per Vlog di Osmo è al suo minimo storico di 549,00€.

La fotocamera per Vlog definitiva al minimo storico!

L'Osmo Pocket 3 è una fotocamera compatta che promette di catturare filmati straordinari in modo impressionante. Dotata di un sensore CMOS da 1 pollice, questa piccola ma potente fotocamera è in grado di registrare video in 4K a 120 fps, garantendo una qualità eccezionale. Questa capacità rende possibile immortalare panorami notturni e tramonti mozzafiato con una nitidezza sorprendente.

La fotocamera Osmo Pocket 3 è anche progettata per semplificare la composizione dei tuoi scatti grazie al suo ampio touch screen ruotabile da 2 pollici. Puoi catturare riprese sia orizzontali che verticali in modo intuitivo, senza sforzo.

La stabilizzazione meccanica a 3 assi di Osmo Pocket 3 elimina i fastidiosi video mossi, garantendo riprese incredibilmente stabili. Che tu stia ballando, giocando con i tuoi cuccioli o facendo escursioni, i tuoi video saranno fluidi e professionali. Per i vlogger, l'Osmo Pocket 3 offre ActiveTrack 6.0, che ti tiene sempre al centro dell'inquadratura anche quando ti muovi. La messa a fuoco rapida e precisa assicura che ogni dettaglio sia nitido e chiaro.

Per una post-produzione di alta qualità, la fotocamera offre D-Log M e una profondità di colore a 10 bit, consentendo di registrare un miliardo di colori per effetti visivi sorprendenti, in particolare durante albe e tramonti. Infine, l'audio stereo immersivo cattura suoni di alta qualità, arricchendo i tuoi video con un audio cristallino.

La fotocamera per Vlog è oggi al suo minimo storico su Amazon che mette a disposizione degli utenti questo straordinario prodotto a 549,00€.

