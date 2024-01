Fotocamera Digitale Sony RX100 V, ora tua con 350€ IN MENO!

La miglior compagna di viaggio in assoluto, finalmente può essere tua ad un prezzo SENSAZIONALE. Stiamo parlando della super fotocamera digitale Sony RX100 V, che potrai sfruttare per immortalare i momenti migliori della tua vita, sfruttando una tecnologia all'avanguardia e ottenendo una qualità delle foto a dir poco invidiabile.

Da oggi infatti su Amazon potrai acquistare in offerta la fotocamera digitale Sony RX100 V a soli 699€, con uno sconto del 10% sul prezzo più basso registrato di recente, che significa avere in totale ben 350€ di sconto rispetto al prezzo originale, che era di 1.050€!

Rapida, compatta, perfetta!

Parliamo di una fotocamera digitale con una qualità dell'immagine mozzafiato, con il Sensore da 1" stacked CMOS da 20.1 MP che è ottimizzato per una qualità d'immagine ottima e una riduzione del rumore. Con questo gioiello, avrai anche fino a 20 fps blackout-free con autofocus ottimo.

Inoltre questa fotocamera digitale Sony RX100 V è la scelta migliore per i content creators, dato che permette registrazione interna in 4K con funzionalità Pro e stabilizzazione dell'immagine. Non puoi lasciartela sfuggire!

