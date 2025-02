Fotocamera da 50MP e batteria da 5000mAh: Motorola G85 è il BEST BUY di oggi

Motorola è un'azienda con una lunga tradizione nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, viene applicato un mega sconto del 45% sul suo G85 che viene venduto al prezzo totale e finale di 182€.

Motorola G85: offertissima Amazon, ecco i dettagli e le caratteristiche

Il Motorola G85 ridefinisce il concetto di stile con un design ultra sottile e leggero, impreziosito da una finitura raffinata, disponibile anche in materiale premium vegano. Ogni dettaglio è pensato per offrire un dispositivo elegante e confortevole da utilizzare.

L’esperienza visiva è assolutamente immersiva grazie al display curvo pOLED da 6,67” FHD+, che regala immagini di qualità cinematografica con colori vividi e contrasti profondi. Il tutto è accompagnato da un audio multidimensionale in alta risoluzione Dolby Atmos, per un coinvolgimento senza precedenti.

Per gli appassionati di fotografia, il comparto fotografico avanzato da 50+8MP garantisce scatti sempre nitidi, anche in condizioni di scarsa luminosità, e video incredibilmente fluidi grazie alla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), che riduce al minimo tremolii e sfocature.

Sul fronte delle prestazioni, il processore Snapdragon 6s Gen 3 assicura una gestione fluida di qualsiasi attività, sfruttando al massimo la connettività 5G per velocità di navigazione e download senza compromessi. L’autonomia non sarà più un problema grazie alla batteria da 5000 mAh, che offre energia per l’intera giornata. E con la ricarica rapida da 33W, bastano pochi minuti per ottenere ore di utilizzo, permettendoti di lavorare e divertirti senza interruzioni.

