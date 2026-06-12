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Foto e video delle vacanze estive al sicuro nel cloud europeo di Internxt

Archiviazione cloud crittografata con piani a vita fino a 5 TB e codice open source per la massima trasparenza possibile.
Foto e video delle vacanze estive al sicuro nel cloud europeo di Internxt
Archiviazione cloud crittografata con piani a vita fino a 5 TB e codice open source per la massima trasparenza possibile.
Federico Pisanu
Pubblicato il 12 giu 2026
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Le foto e i video delle prossime vacanze estive potrebbero facilmente occupare gran parte della memoria interna del proprio smartphone, se non addirittura l’intera, con conseguenze più o meno tragicomiche magari proprio negli ultimi giorni del viaggio. Tra le scelte più intelligenti al riguardo vi è l’attivazione di un servizio di cloud storage, dove poter conservare al sicuro i propri contenuti multimediali senza così intasare lo spazio di archiviazione fisico del telefono o del computer.

A proposito di ciò segnaliamo la nuova offerta di Internxt, servizio cloud europeo con base in Spagna, che propone l’85% di sconto sui piani a vita con prezzi a partire da 285 euro e piani con uno spazio cloud che raggiunge fino a 5 TB. Al di là della promozione in corso, uno dei principali punti di forza di Internxt è la natura open source del codice, per la più totale trasparenza nei confronti dei suoi utenti, a differenza di quanto accade normalmente con i principali attori cloud a livello mondiale.

Pagina offerta Internxt

internxt offerta

I prezzi dei piani a vita di Internxt (ora in offerta)

Il servizio di cloud storage europeo Internxt propone tre piani a vita: Essential (1 TB), Premium (3 TB) e Ultimate (5 TB). Tutti i tre piani includono l’utilizzo della crittografia post-quantistica e a conoscenza zero, al fine di garantire la massima sicurezza e privacy online dei file caricati sul cloud dagli utenti. Inoltre, è possibile fare affidamento anche su una VPN crittografia e su un antivirus proprietario.

Detto questo, ecco i nuovi prezzi scontati dei piani lifetime di Internxt nell’ambito della nuova promozione in corso sul sito ufficiale:

  • 1 TB a 285 euro (piano a vita Essential, pagamento unico)
  • 3 TB a 435 euro (piano a vita Premium, pagamento unico)
  • 5 TB a 585 euro (piano a vita Ultimate, pagamento unico)
Pagina offerta Internxt

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