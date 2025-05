Foto e video personali al sicuro con la soluzione cloud svizzera pCloud

Le foto che scattiamo e i video girati vengono memorizzati in automatico nella memoria del telefono, un compromesso non ideale per diversi motivi. Prima di tutto la memoria dei dispositivi mobile non è illimitata, quindi arrivati a un certo punto si pone il problema di liberare spazio. Secondo, il telefono può subire attacchi hacker o essere infettato da malware, con tutte le conseguenze del caso. Ecco perché c'è l'esigenza di mettere foto e video, i nostri ricordi, al sicuro. La soluzione più logica e allo stesso tempo efficace è affidarsi a un servizio di cloud storage di comprovata esperienza. In tal senso, il cloud svizzero pCloud rappresenta una scelta ideale, alla luce non solo dell'utilizzo di una crittografia a conoscenza zero ma anche dei suoi piani a vita fino a 10TB, su cui è possibile risparmiare fino a 700 euro grazie alla nuova promozione disponibile sul sito ufficiale.

Crittografia a conoscenza zero e piani a vita fino a 10TB con pCloud

Con l'estate che si avvicina, numerose persone hanno l'urgenza di liberare spazio dalla memoria del loro telefono per ospitare le foto e i video della bella stagione. Con una soluzione come quella di pCloud il problema lo si risolve in pochi minuti: merito dei piani a vita, che partono da 500GB fino ad arrivare a 10TB, passando peri 2TB del piano Premium Plus.

C'è poi tutto un discorso legato alla sicurezza. Il servizio di cloud storage pCloud protegge i file dei suoi utenti attraverso le rigidi leggi sulla privacy presenti in Svizzera, conservando al tempo stesso le foto e i video in data center certificati. A rendere il tutto ancora più sicuro è l'impiego della crittografia a conoscenza zero, per la quale nessuno può avere accesso ai dati degli utenti, nemmeno il team del servizio cloud.

Tornando alla promozione in corso sul sito ufficiale, è possibile ottenere uno sconto sui piani a vita di pCloud fino a 700 euro scegliendo il piano da 10TB, con prezzi a partire da 199 euro.

