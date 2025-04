Foto e video della prossima vacanza al sicuro con pCloud (sconto fino al 37%)

Il servizio di archiviazione cloud svizzero pCloud ha messo in offerta i piani a vita da 500GB, 2TB e 10TB con sconti fino al 37%. Grazie alla nuova promozione, i prezzi dei piani ora partono da 199 euro per 500GB, 399 euro per 2TB e 1.190 euro per 10TB. Qualora poi il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può sempre richiedere il rimborso entro 14 giorni dalla data di acquisto.

Puntare sulla promo di pCloud è vantaggioso soprattutto per chi sta per partire in vacanza e ha bisogno di liberare la memoria del proprio smartphone per fare spazio a nuovi ricordi. Con lo spazio cloud dell'azienda elvetica è possibile fare tutto questo, tra l'altro beneficiando di un livello di privacy e tutela dei dati che la concorrenza più famosa non è in grado di offrire.

Perché archiviare i propri file su pCloud

Nonostante esistano servizi cloud più famosi, pCloud è uno dei pochi che ha a cuore la privacy dei suoi utenti. Uno dei suoi principali punti di forza è infatti la conformità al GDPR, il regolamento generale sulla protezione dei dati, voluto fortemente dall'Unione europea per la tutela di dati personali.

Un ulteriore motivo per cui scegliere pCloud è la posizione dell'azienda: Zugo, città della Svizzera, che a sua volta ha una delle leggi sulla tutela della privacy più severe non solo d'Europa ma in tutto il mondo. Dopo i soldi, quindi, il Paese elvetico diventa anche il luogo più sicuro dove mettere foto e video della propria vita in cassaforte.

Un'altra differenza sostanziale rispetto agli altri servizi concorrenti è la filosofia dei piani a vita contrapposta con quella degli abbonamenti mensili o annuali: sul medio-lungo termine i primi sono molto più vantaggiosi rispetto ai secondi, senza tralasciare il fatto che propongono uno spazio di archiviazione molto più grande.

L'offerta di pCloud, disponibile sul sito ufficiale, sarà valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.