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Foto, documenti e backup: con pCloud archivi tutto nel cloud a vita

Spazio cloud senza canoni mensili: scopri la proposta degli abbonamenti a vita pCloud.
Foto, documenti e backup: con pCloud archivi tutto nel cloud a vita
Spazio cloud senza canoni mensili: scopri la proposta degli abbonamenti a vita pCloud.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 20 ott 2026
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pCloud propone dei piani a vita di archiviazione cloud con pagamento una tantum e, soprattutto, prezzi in forte promozione: 500GB a 219 euro, 2TB a 499 euro oppure 10TB a 1499 euro. In tutti i casi avrai uno spazio online per conservare file, foto o video senza più un canone mensile o annuale ricorrente per il piano acquistato.

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pcloud prezzi piani a vita

 

Vedendo nel dettaglio la campagna promozionale, il piano Premium da 500 GB passa da 279€ a 219€, mentre Premium Plus da 2 TB scende da 709€ a 499€. Se invece hai grandi archivi da gestire, il piano Ultra da 10 TB è proposto a 1.499€ anziché 2.799€.

Tutti i piani includono due nuovi strumenti come pCloud Photos, utile per organizzare e consultare foto e video anche attraverso una timeline o una vista su mappa, e pCloud Docs, con cui potrai creare, modificare e condividere documenti, fogli di calcolo, presentazioni e PDF dal browser o dall’app mobile. Per il resto, lavorando su più dispositivi avrai a disposizione sincronizzazione automatica, backup di file e galleria del telefono e accesso offline ai contenuti già scaricati.

Potrai anche condividere link protetti da password, collaborare su cartelle comuni e recuperare versioni precedenti dei documenti. Tutto questo con protezione TLS/SSL durante il trasferimento e crittografia AES a 256 bit, oltre a conservare i dati in centri certificati nel quadro delle tutele della rigidissima privacy svizzera.

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