Forno a microonde Samsung a MENO DI 90€ con lo SCONTO del 28% di Amazon

Il microonde Samsung offre un'esperienza di cottura avanzata e conveniente, perfetta per l'utilizzo domestico. Con dimensioni di 27,5P x 48,9l x 37,4H cm, il microonde si adatta facilmente a qualsiasi spazio da tavolo. La capacità generosa di 23 litri fornisce ampio spazio per riscaldare e cuocere una varietà di alimenti.

Il design elegante in nero e materiali di alta qualità come vetro e acciaio inossidabile conferiscono al prodotto un aspetto moderno e resistente. La potenza di 800 watt assicura prestazioni efficienti, mentre la caratteristica speciale di controllo digitale e il pannello dei pulsanti facile da usare rendono la sua operatività intuitiva e accessibile.

La funzione Quick Defrost è progettata per scongelare gli alimenti in modo rapido e uniforme, offrendo praticità nelle preparazioni culinarie quotidiane. La tecnologia avanzata di Tripla Distribuzione delle Microonde (TDS) garantisce una cottura uniforme, distribuendo le microonde in modo equo per risultati ottimali.

Questo microonde Samsung rappresenta una soluzione versatile per le esigenze culinarie quotidiane, combinando prestazioni avanzate, facilità d'uso e un design accattivante. Un alleato affidabile in cucina per riscaldare, cuocere e scongelare con facilità e stile e oggi, proposto a questo prezzo, è ancora più interessante e allettante come prodotto da acquistare per la cucina.

