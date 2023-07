Formula 1: guarda tutti i GP di luglio in streaming

Sei un vero appassionato di motori? Non puoi perderti l'azione mozzafiato della Formula 1 e le emozioni che solo le gare automobilistiche possono regalare.

Ecco una fantastica notizia per te: puoi seguire tutti i gran premi rimanenti del mese di luglio del campionato mondiale di Formula 1 2023 in diretta streaming. Lasciati coinvolgere dall'accelerazione dei motori, dalle sfide in pista e dalle strategie dei team grazie al Pass Sport di NOW in offerta a 9,99 euro per il primo mese.

Formula 1 in streaming: i prossimi GP in programma

I prossimi gran premi in calendario promettono spettacolo e adrenalina pura. Dal 7 al 9 luglio, potrai vivere la sfida del GP di Gran Bretagna, una gara ricca di tradizione e fascino. Poi, dal 21 al 23 luglio, la Formula 1 si sposterà a est per il GP di Ungheria, un circuito tecnico e impegnativo che metterà alla prova i piloti. Infine, dal 28 al 30 luglio, ci sarà il GP del Belgio, una delle piste più amate e impegnative del calendario.

Per non perderti neanche un istante di queste gare epiche, il Pass Sport di NOW è l'opzione ideale. Con questo abbonamento, avrai accesso a uno streaming di alta qualità per seguire tutte le emozioni delle gare di Formula 1 in tempo reale, direttamente dal tuo dispositivo preferito. Ma non finisce qui: il Pass Sport ti offre anche l'opportunità di goderti una vasta gamma di contenuti sportivi, tra cui la MotoGP, la UEFA Champions League, la Serie A TIM, la Serie BKT, il tennis, il basket internazionale e altri eventi di grande interesse.

Ecco il colpo di scena: puoi abbonarti al Pass Sport di NOW a soli 9,99 euro per il primo mese, invece del prezzo regolare di 14,99 euro. Questo significa risparmiare e avere accesso a tutti i gran premi di luglio della Formula 1 ad un prezzo conveniente. Non rinunciare al tuo amore per il motorsport e vivi ogni singolo momento delle gare in streaming.

Non perdere questa opportunità unica di vivere l'adrenalina delle gare di Formula 1 in diretta streaming. Abbonati al Pass Sport di NOW oggi stesso e preparati a seguire i gran premi di luglio con il massimo coinvolgimento. Ogni curva, ogni sorpasso e ogni emozione saranno a portata di click.

