Formula 1 2025: si riparte dal GP di Australia, come vederlo in TV e streaming

Questo weekend riparte il circus della Formula 1 con la stagione 2025 che inizierà dal Gran Premio di Australia di domenica 16 marzo. Complessivamente, la stagione sarà composta da ben 24 gare con l'ultimo appuntamento programmato per il prossimo 7 di dicembre ad Abu Dhabi. Nel frattempo ci saranno anche due gare in Italia con il Gran Premio dell'Emilia-Romagna in programma il 18 maggio a Imola e il Gran Premio di Italia del 7 settembre sul circuito di Monza.

Tutti i weekend di gara saranno trasmessi in diretta TV da Sky che garantirà una copertura completa della stagione. Gli utenti Sky hanno la possibilità di seguire in streaming la Formula 1 grazie a Sky Go (servizio attivo subito dopo aver attivato l'abbonamento). Per vedere la Formula 1 è necessario aver attivato il pacchetto Sky Sport.

In questo momento, Sky propone un'offerta da non perdere: il bundle Sky TV + Sky Sport con anche Sky WiFi, l'abbonamento per la connessione Internet casa tramite fibra ottica, è ora disponibile al prezzo scontato di 35,80 euro al mese per 18 mesi. Con 10 euro in più al mese è possibile aggiungere Sky Cinema mentre con 8 euro in più c'è Sky Calcio (per vedere i campionati trasmessi da Sky, la Champions è compresa nel pacchetto Sky Sport). L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale Sky.

Formula 1: gli orari e come vedere in TV il GP di Australia

Ecco gli orari (italiani) da tenere in considerazione per vedere il Gran Premio di Australia in TV o in streaming (su Sky Go):

FP3 : sabato 15 marzo alle 02.30

: sabato 15 marzo alle 02.30 Qualifiche : sabato 15 marzo alle 06.00

: sabato 15 marzo alle 06.00 Gara: domenica 16 marzo alle 05.00

Come detto in precedenza, serve attivare un abbonamento Sky con il pacchetto Sky Sport incluso per seguire la Formula 1. Attivando oggi l'offerta sarà possibile accedere subito ai contenuti e, quindi, vedere la gara tramite Sky Go, app disponibile sia su computer che su smartphone e tablet. L'offerta più interessante è rappresentata dal bundle Sky TV + Sky Sport con Sky Wifi incluso che può essere attivato di seguito.

Credits copertina: Samuel Phillips / Pexels

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.