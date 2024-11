Fondi protetti fino a 100.000 euro con il conto aziendale Tot

Tot è una piattaforma online 100% italiana progettata per semplificare la gestione amministrativa e finanziaria di qualsiasi attività. Tra i suoi principali punti di forza un servizio di banking e amministrazione integrato, un conto aziendale con IBAN italiano e tutti i pagamenti inclusi, la possibilità di monitorare il proprio business direttamente da smartphone e capitali tutelati fino a 100.000 euro.

Riguardo all'ultimo punto, Tot spiega che i fondi sono protetti da Banca Sella, il più grande istituto bancario privato italiano. La tutela per un importo complessivo di 100.000 euro è invece offerta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi a cui aderisce banca Tot, che è quindi rigorosamente compliant alle più recenti normative bancarie per garantire la massima protezione dei dati personali e finanziari.

Il FITD è un fondo specifico realizzato per offrire un risarcimento per una cifra massima appunto di 100.000 euro.

Detto questo, per aprire il conto aziendale online è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Tot: non sono previsti costi di apertura e i primi 30 giorni sono gratuiti.

Il conto aziendale online di Tot con IBAN italiano

Attraverso il conto aziendale con IBAN italiano di Tot i liberi professionisti e le aziende hanno l'opportunità di incassare dai propri clienti e avere inclusi bonifici SEPA istantanei, F24, RiBa e pagoPA. Tutto questo senza commissioni.

Una delle peculiarità del conto di Tot è di non avere limiti né di incasso, né di operazioni in ingresso né di giacenza. Ciò significa che si possono incassare bonifici SEPA online (anche istantanei) senza alcun tipo di limite, nonché bonifici internazionali con commissioni visibili.

Se si lavora in ufficio o si viaggia spesso per lavoro, il conto aziendale proposto dalla piattaforma Tot permette di inviare bonifici SEPA a chiunque in Italia e in Europa, per un importo fino a 260.000 euro per bonifico singolo. È inoltre possibile inviare bonifici istantanei, senza il pagamento di commissioni extra e fino a 10.000 euro.

Un'ulteriore funzionalità collegata al conto Tot riguarda i bonifici SEPA programmabili fino a 30 giorni lavorativi in anticipo, con l'opportunità anche di esportare l'elenco delle transazioni e ripetere gli stessi bonifici in modo semplice e intuitivo.

La carta di credito aziendale Tot

Inclusa nel conto Tot vi è una carta aziendale che funziona sul circuito di credito Visa. Accettata ovunque, consente di effettuare acquisti in totale sicurezza e di pagare in qualsiasi negozio nel mondo.

Si tratta di una carta di credito senza plafond, associata in automatico al saldo disponibile del proprio conto. Con la carta Tot si può ad esempio noleggiare un'auto, prenotare la camera di un hotel, nonché ottenere una protezione in caso di furto, utilizzo fraudolento o truffe su acquisti online.

A tutto questo si aggiungono poi i tre livelli di sicurezza costituiti da PIN virtuale, codice OTP e SMS di riepilogo. Il PIN virtuale permette di verificare che la transazione è stata effettuata in prima persona e non da terzi, il codice OTP ricevuto via SMS serve invece per confermare la transazione, infine la ricezione dell'SMS di riepilogo aiuta a capire se la transazione sia o meno avvenuta.

Prova gratuita di 30 giorni del conto Tot

I piani del conto Tot partono da 7 euro al mese (piano Essentials). Ecco una breve panoramica dei prezzi:

Piani Business

Essentials: 7 euro + IVA al mese

Plus: 15 euro + IVA al mese

Premium: 39 euro + IVA al mese

Piani Business Pro

Smart: 35 euro + IVA al mese

XLarge: 95 euro + IVA al mese

Special: su misura

Ricordiamo infine che Tot consente a tutti di provare gratuitamente il conto aziendale per 30 giorni. La richiesta della prova gratuita può essere presentata su questa pagina del sito Tot.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.