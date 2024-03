FOLLIA AMAZON: solo 29€ per OPPO Enco Buds2 Pro perfette come regalo per il papà!

A corto di idee per la festa del papà? Esci fuori dagli schemi senza spendere una fortuna: regala le OPPO Enco Buds2 Pro, gli auricolari top di gamma a soli 29,99€ grazie all'offerta a tempo Amazon!

Solo pochissimo, infatti, potrai approfittare del ribasso del 9% per portarti a casa questi meravigliosi e funzionari auricolari True Wireless, oppure per regalarli al tuo papà in occasione della sua festa in arrivo. Scopri di seguito tutte le maggiori caratteristiche per convincerti ancora di più ad averli subito!

Batteria di lunghissima durata e un doppio microfono con Algoritmo AI

Gli auricolari True Wireless Oppo Enco Buds2 Pro non sono solo funzionali, ma anche bellissimi a vedersi! La loro scocca minimalista ed essenziale li rende ideali da mettere in borsetta o nello zaino, e il loro design è studiato appositamente per ridurre il rumore del vento grazie al posizionamento ottimizzato dei microfoni per una migliore qualità delle chiamate.

Più di tutto però, ciò che convince di questi auricolari è certamente la loro potentissima batteria: 8 ore di riproduzione continuata, 38 ore di riproduzione totale, 4 ore di conversazione telefonica e 20 ore di conversazione telefonica totale considerando il Case. Le cuffie sono certificate IP55 per la protezione dall'acqua e dal sudore, e la connettività bluetooth 5.3 garantisce una connessione più stabile e più veloce. Insomma, non c'è un motivo per non acquistare queste cuffie bluetooth, a partire dal prezzo di soli 29,99€ grazie alla promo Amazon!

Corri subito su Amazon e acquista le OPPO Enco Buds2 Pro a soli 29,99€ grazie allo sconto del 9%, ideali anche per la festa del papà in arrivo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.