FOLLIA di Amazon che SCONTA del 78% questo tablet da 10"

Hai deciso di acquistare un tablet ma non sai quale scegliere tra i tanti modelli disponibili? Allora lascia che ti aiuti segnalandoti questa offerta davvero incredibile. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il tablet SGIN a soli 129,99 euro, invece che 599,99 euro.

Stai pensando che potrebbe essere un errore di prezzo? In effetti non è da escludere. Ecco perché dovrai essere velocissimo per riuscire ad avvalerti di questa promozione. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Tablet SGIN: Octa-core, 8GB di RAM e 128GB di memoria

Il tablet SGIN monta un potente processore Octa-core dalle ottime prestazioni con a supporto ben 8 GB di RAM che spingono sull'acceleratore. Android 12 come sistema operativo e 128 GB di spazio disponibile per archiviare i tuoi file e installare le app, che potrai eventualmente espandere con una scheda SD. Poi goderti le tecnologie WiFi, Bluetooth, GPS ed è anche dotato di uno slot per scheda Sim.

Naviga sul Web e guarda video in streaming del bellissimo display FHD da 10,1 pollici con una cornice sottile e un rivestimento opaco antiriflesso che riduce anche l'affaticamento degli occhi. Possiede una super batteria da 6000 mAh che garantisce fino a 12 ore consecutive di video. E poi è dotato di una fotocamera posteriore da 8 MP e una anteriore da 5 MP.

Se non vuoi spendere tanto e avere comunque un ottimo dispositivo questo sicuramente fa al caso tuo. Però devi essere velocissimo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo tablet SGIN a soli 129,99 euro, invece che 599,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.