FOLLIA AMAZON: pc portatile da 16 pollici SCONTATO del 71%

Sei alla ricerca di un portatile? Allora sei nel posto giusto perché abbiamo selezionato per te un'offerta al limite della follia che saresti un folle a non considerare. Oggi su Amazon puoi acquistare il pc portatile Jumper da 16 pollici con lo sconto del 71%. Questo significa che risparmi ben 920 euro ma devi affrettarti perché l'offerta è limitata e sono ovviamente già tantissimi coloro che ne stanno approfittando.

L'attuale costo di mercato di questo portatile è di ben 1.299,99 euro ma tu ora, grazie allo sconto folle del 71% che trovi solo su Amazon, lo paghi solamente 379,99 euro.

Pc portatile Jumper: acquistalo ora e risparmi 920 euro

Questo portatile è perfetto per qualsiasi utilizzo tu decida di farne, è adatto a tutti e soprattutto alla portata di tutto donando sempre prestazioni eccezionali. vediamo nel dettaglio.

Con 16 GB di RAM integrata e 512 GB di SSD storage questo laptop Jumper ti consente di sperimentare multitasking e banda larga. Inoltre supporta anche l'estensione della scheda TF da 256 GB. Le immagini sono assolutamente straordinarie e prendono letteralmente vita grazie al display IPS Full HD da 16 pollici 1920 x 1200 (16:10). Questo notebook vanta un'incredibile superficie dello schermo con un rapporto schermo/corpo sorprendente del 93%, che consente di visualizzare più contenuti, offrire un'esperienza visiva confortevole e una maggiore efficienza.

E ancora altoparlanti stereo, connessione rapida al Bluetooth 4.0 e al Wi-Fi dual band (2.4G/5G) wireless veloce. Dotato di un corredo di porte non indifferente, ovvero: Type-C, Micro HDMI, jack per cuffie 3,5 mm, USB 3.0, slot Micro TF e DC per caricabatterie rapido. Questo laptop è dotato di una ventola interna per controllare la temperatura e garantire prestazioni veloci e stabili. Infine devi sapere che adotta una batteria 38.000mAH che ti consente di usufruire di un'autonomia media di 7-8 ore.

Approfitta subito dello sconto pazzesco e metti subito nel tuo carrello Amazon il pc Jumper prima che i pezzi a disposizione finiscano.

