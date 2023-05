FOLLIA Amazon: -40% sul Samsung Galaxy Watch5 Pro 45mm

Potrebbe trattarsi di un errore di prezzo, oppure di uno sconto intenzionalmente proposto da Amazon. Che sia l'uno o l'altro caso però, la situazione non cambia: il Samsung Galaxy Watch5 Pro da 45mm è disponibile a soli 299€, 200 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

L'ottimo sconto del 40% è valido anche nel caso tu scelga di rateizzare il pagamento. Il servizio Amazon è gratuito e senza interessi: 5 rate da 59,80€ al mese.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: uno smartwatch da paura ad un prezzo da urlo (-200€)

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro è una versione corazzata del modello di base dell'indossabile. La batteria, ad esempio, ha la migliore autonomia nella storia degli smartwatch Samsung. E poi è super resistente a cadute, acqua e polvere. Lo puoi portare con te ovunque, senza temere nulla. Lo schermo incastonato nella cassa da 45mm in titanio è in cristallo di zaffiro. Insomma, la parola d'ordine è "robustezza".

In termini di feature, c'è tutto quello di cui hai bisogno per restare sempre aggiornato (chiamate, SMS, messaggistica istantanea tramite app di terze parti) e monitorare l'attività fisica e la tua salute. La nuova funzione Route Workout, ad esempio, ti consente di importare percorsi d'allenamento in formato GPX dallo smartphone all'orologio, e sincronizzarli sulla tua mappa d'allenamento.

Puoi anche tracciare il tuo percorso di ritorno. Usa Track Back per tornare al punto di partenza con una navigazione precisa e dettagliata, guidata dalla voce o da una vibrazione. Una funzione pensata appositamente per ciclisti ed escursionisti.

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro è ovviamente anche un cardiofrequenzimetro. Il BioActive Sensor 3-in-1 controlla tre sensori di salute: il tasso cardiaco ottico, l'impulso elettrico del cuore e l'analisi dell'impedenza bioelettrica. Il tuo cuore sarà sempre sotto controllo, anche mentre dormi.

Quello di Samsung è uno smartwatch da scoprire giorno dopo giorno. Ti consiglio di non fartelo sfuggire al minimo storico di 299€, anche perché uno sconto del 40% non è per nulla un evento di tutti i giorni.

