Flutter: Google annuncia la risoluzione del “celebre” bug di scroll

Flutter è un framework di sviluppo che consente alle app multipiattaforma di sembrare “native” su tutte le piattaforme supportate, tra cui Android, iOS, Windows, Linux, macOS, web e altro. Alcuni comportamenti vengono ottimizzati automaticamente in base a come si aspetterebbe l'utente dell'app. Tuttavia, un dettaglio curioso delle app Flutter si è distinto da tempo perché non corrisponde al comportamento di Android, iOS o di qualsiasi altro sistema operativo moderno. Quando si effettua lo scroll su un'app Android o iOS tradizionale, la velocità rimarrà la stessa, non importa se si trascina un dito o più dita sullo schermo. Lo stesso non si può dire per le app realizzate da Flutter. Il numero di tocchi/puntatori influisce sulla velocità con cui avviene lo scorrimento. Se si usano due dita, l'app scorrerà due volte più velocemente. Ogni tocco aggiuntivo lo accelera ulteriormente. Tuttavia, sembra che questo problema sia stato finalmente risolto da Google.

Flutter: la risoluzione del bug integrata dalla versione 3.18 dell’app

Il team di Google era a conoscenza di questo particolare bug da molto prima che il framework dell'app vedesse la sua prima versione stabile nel dicembre 2018, poiché il relativo problema era stato mostrato su GitHub nell'agosto 2017. Nonostante tale consapevolezza, il problema è rimasto inattivo per oltre sei anni fino allo scorso ottobre. Un collaboratore di Flutter ha infatti condiviso una soluzione completa che permetteva allo scroll di funzionare come su Android. Da allora questa proposta è stata accettata come nuovo comportamento predefinito per le app Flutter. Ciò avverrà a partire dal prossimo aggiornamento importante, la versione 3.18, attualmente disponibile per il beta testing. Guardando al futuro, il team di Google intende basarsi su queste basi anche abbinando accuratamente il funzionamento dello scroll su iOS. Flutter utilizzerà automaticamente il comportamento di scorrimento corretto per adattarsi alla piattaforma in utilizzo.

Naturalmente, sembra che alcuni sviluppatori vorrebbero mantenere l'attuale gesto di scroll rapido (accidentale) di Flutter. Per questi utenti, il team di Flutter ha rilasciato una guida sul proprio sito ufficiale, che permette di ripristinare lo stile di scorrimento originale.