Flowe, il nuovo conto a impatto e frustrazione zero, scopri i vantaggi

I conti online sono molto diffusi... ma sono davvero poi così comodi? E rispettano l'ambiente?

Non tutte le piattaforme di questo settore garantiscono una reale facilità d'uso e, allo stesso tempo, tali servizi hanno un serio impatto sull'ecosistema per mantenere il loro funzionamento.

La grande diffusione di questo nuovo modo di concepire i servizi bancari, può avere diversi riscontri negativi sotto entrambi i punti di vista appena citati. Flowe, in questo senso, rappresenta una delle pochissime eccezioni.

Questa piattaforma, infatti, offre un utilizzo alquanto semplificato. Si parla di tutta la possibile gestione del conto/carta attraverso una semplice schermata dello smartphone.

La carta prepagata Flowe è facile da utilizzare e ti aiuta a salvare il pianeta

Che si parli del PIN della prepagata, della possibilità di disattivare la carta o di porre limiti sulle spese (settimanali o mensili), tutto è a portata di dito.

Non solo, anche sotto il punto di vista ecologico, Flowe si dimostra come un conto digitale all'avanguardia.

Grazie alla partnership con Doconomy, infatti, il servizio stima la CO2 prodotta dalle spese effettuate con carta e cercare di compensarla in un secondo momento con diverse iniziative, per esempio piantando nuovi alberi.

Sotto questo punto di vista, poi, Flowe porta avanti diverse iniziative lodevoli. Richiedendo Flowe Card, la carta di debito in legno, la piattaforma pianta un albero in Guatemala per compensare le emissioni e, allo stesso tempo, sostenere l'economia locale.

Tutto ciò, però, non va a discapito dell'utilizzo della prepagata Mastercard che consente di effettuare tutte le più comuni operazioni, dai prelievi agli acquisti online e non, legate a questo strumento di pagamento.

Infine, è bene ricordare che fino al 30 giugno 2023 Flowe ha avviato un'ulteriore iniziativa apprezzabile sotto il punto di vista green.

Ogni 100 pagamenti effettuati tramite la carta prepagata, infatti Flowe pianta un ulteriore albero per compensare le emissioni CO2.

