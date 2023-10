FlexTax: il supporto GRATUITO e dedicato per la tua partita IVA

FlexTax è un servizio dedicato ai lavoratori in proprio, che mette a disposizione una rete di commercialisti e consulenti fiscali che vi aiutano a gestire la vostra partita IVA. L'accesso base è gratuito e non richiede l'inserimento di una carta di pagamento, offrendo numerosi vantaggi di cui poter usufruire.

Registrando un account gratuito, avrete a disposizione assistenza fiscale, fatturazione elettronica e altri strumenti per analizzare la vostra soluzione finanziaria.

Gestisci la tua partita IVA gratuitamente con FlexTax

Registrarsi a FlexTax è semplice. Andate nella pagina dedicata, inserite il vostro numero di telefono e cliccate su "Inizia ora". Riceverete un SMS con un codice per l'accesso alla piattaforma e a tutti i servizi inclusi.

Attivando un account "Freemium", come lo chiama FlexTax, potrete usufruire di assistenza fiscale via ticket, tramite la rete di commercialisti e consulenti fiscali, oltre al supporto degli agenti su come utilizzare il gestionale FlexSuite.

FlexInvoice consente invece di gestire la fatturazione elettronica e cartacea. Potete inviare fino a 100 fatture elettroniche gratuite e fatture cartacee illimitate. Oltre alla gestione dei codici Ateco, è possibile emettere fatture in lingue e valute estere, creare fatture proforma e preventivi.

FlexTax vi permette anche di simulare le eventuali tasse da pagare con FlexTools. Si tratta di uno strumento che permette di effettuare previsioni per avere un'idea dei costi sulle imposte, come anche ravvedimenti operosi, ritenute d'acconto e IVA. Tools permette di cercare codici tributo e Ateco, nonché visualizzare il calendario fiscale.

FlexEconomy vi aiuta a tenere d'occhio le entrate e le uscite, nonché gestire la liquidità presente, passata e previsionale, eseguendo in tempo reale un calcolo della stima delle imposte.

L'accesso Plus, al costo di 259€ + IVA all'anno, offre ulteriori servizi come l'apertura di una partita IVA, un consulente dedicato e la dichiarazione dei redditi F24 per Inps e altre imposte, oltre ad assistenza senza alcun limite da parte della rete di commercialisti tramite chat o telefono. Avete infine 60 giorni di tempo per chiedere un rimborso, qualora il servizio non vi soddisfi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.