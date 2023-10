FlexTax: il miglior commercialista online per gestire la partita IVA

Negli ultimi anni, sempre più professionisti hanno deciso di affidarsi ai commercialisti online. Il più grande vantaggio, rispetto ad un commercialista tradizionale, è quello del risparmio in termini economici, ma anche di tempo. Non è tutto. Ciò permette anche di gestire la propria contabilità in modo autonomo, accedendo in ogni momento ai dati della propria attività e chiedendo assistenza in ogni momento. Se hai deciso di passare ad un commercialista online per la tua attività da libero professionista, uno dei migliori siti web che puoi trovare sul mercato è di certo FlexTax. Si tratta di una piattaforma che offre svariate funzionalità e servizi, molti dei quali gratuiti, che ti permetteranno di gestire al meglio la tua attività.

FlexTax: gestione semplice e gratuita della propria partita IVA

Come accennato, con FlexTax è possibile gestire in modo pratico e veloce la propria partita IVA. Iscriversi non costa nulla e non comporta alcun vincolo. Se dovessi decidere di passare a FlexTax, verrai subito contattato dagli esperti del gruppo, in modo da poter avere il miglior supporto per la gestione delle tue finanze. Tra i servizi gratuiti, FlexTax offre un gestionale di fatturazione con fatture cartacee illimitate e 100 fatture elettroniche gratuite (il costo di attivazione è di 19 euro + IVA). Inoltre, potrai usufruire di 10 ticket all’anno per l’assistenza fiscale, l’assistenza tecnica per il gestionale, strumenti di simulazione tasse e strumenti di calcolo, report economici e un archivio documenti smart (con filtri per trovare rapidamente ciò che stai cercando). Infine, la piattaforma ti offre video tutorial, guide fiscali e materiale informativo, ma anche la possibilità di guadagnare tramite il sistema di affiliazione.

Se invece hai bisogno di più supporto, puoi optare per il servizio l’accesso a FlexTax Plus. Con il servizio FlexSuite puoi aprire una nuova partita IVA in regime forfettario o ordinario semplificato a partire da 299 euro + IVA all’anno. Se hai già una tua partita IVA puoi passare a FlexTax per la gestione della contabilità a partire da 259 euro + IVA all’anno. Nella gestione annuale è inoltre compresa la dichiarazione dei redditi, eventuali liquidazioni IVA, F24 per INPS, ma anche l’assistenza illimitata. Vuoi passare a FlexTax? Contatta il supporto clienti e ricevi sin da subito assistenza gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.