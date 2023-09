FlexTax: gestire la partita IVA non è mai stato così semplice

Sei alla ricerca di uno strumento per gestire la Partia IVA in maniera semplice e economica? FlexTax è ciò che fa per te. Già con l'accesso gratuito, infatti, puoi sbloccare moduli molto interessanti, che vanno dall'assistenza fiscale alla fatturazione elettronica, fino ai report finanziari.

Non è un caso se FlexTax è stato scelto da oltre 25mila professionisti. La piattaforma offre servizi che hanno catturato l'attenzione di tantissimi addetti lavoratori. Le statistiche parlano chiaro: più di 300mila assistenze gratuite sul fisco, più di 200mila simulazioni di imposte su FlexTools, più di 500mila fatture gestite ogni anno.

FlexTax, cosa ottieni con l'accesso gratuito

FlexTax ti consente di sbloccare numerose funzionalità anche grazie al solo accesso gratuito. 4 i moduli che sono a tua disposizione. FlexSupport, FlexInvoice, FlexTools e FlexEconomy.

Con il modulo FlexSupport ricevi assistenza via ticket dalla rete di commercialisti e consulenti fiscali FlexTax e supporto dal Team tecnico per l’utilizzo del gestionale FlexSuite.

ricevi assistenza via ticket dalla rete di commercialisti e consulenti fiscali FlexTax e supporto dal Team tecnico per l’utilizzo del gestionale FlexSuite. FlexInvoice consente invii di fatture cartacee illimitate e fino a 100 fatture elettroniche gratuite. Puoi gestire più codici Ateco, emettere fatture in lingua e valuta diverse, creare preventivi e fatture proforma.

consente invii di fatture cartacee illimitate e fino a 100 fatture elettroniche gratuite. Puoi gestire più codici Ateco, emettere fatture in lingua e valuta diverse, creare preventivi e fatture proforma. Grazie a FlexTools effettui previsioni sulle tasse da pagare, calcoli i ravvedimenti operosi, le ritenute d’acconto e l’Iva. Puoi usare i tools per cercare codici tributo o codici Ateco e visualizzare il calendario fiscale.

effettui previsioni sulle tasse da pagare, calcoli i ravvedimenti operosi, le ritenute d’acconto e l’Iva. Puoi usare i tools per cercare codici tributo o codici Ateco e visualizzare il calendario fiscale. Attraverso FlexEconomy tieni sotto controllo le tue entrate e le uscite, la gestione della liquidità presente, passata e previsionale, calcoli la stima delle imposte in tempo reale.

L'accesso gratuito ti consente di utilizzare liberamente la suite. Senza scadenza, senza bisogno di registrazione con carta di credito.

Vuoi di più? Con l'accesso plus affidi la tua contabilità alla rete di commercialisti e tributaristi FlexTax a partire da 259€ +IVA all’anno. per qualsiasi dubbio puoi tranquillamente rivolgerti all'assistenza, pronta a rispondere a ogni quesito.

