FLASH 150 di iliad: 150 Giga e tutto illimitato a 7,99€ al mese, per sempre

L’attivazione costa 9,99€ una tantum, ma la tariffa mensile resta invariata per tutta la durata dell’offerta. Nessun vincolo, nessun costo nascosto: è la filosofia iliad che ha rivoluzionato il mercato italiano della telefonia.

Con FLASH 150 puoi:

Navigare fino a 150 GB al mese , e continuare a farlo, se lo desideri, a 0,90€/100MB oltre soglia;

Parlare e inviare SMS illimitatamente in Italia , sempre a condizioni di uso corretto;

Usare 11GB in roaming UE inclusi;

Chiamare gratuitamente oltre 60 destinazioni internazionali ;

Usare l’hotspot, la segreteria, il controllo credito e altri servizi senza costi aggiuntivi.

In più, puoi attivarla in pochi minuti online, conservando il tuo numero o richiedendone uno nuovo, e gestire tutto facilmente tramite l’app o l’Area Personale.

Con un’offerta pensata per chi vuole grande traffico dati, affidabilità, chiarezza e flessibilità, sia in Italia che in Europa, FLASH 150 si conferma perfetta per studenti, professionisti, smart worker e chiunque abbia bisogno di tanti dati e connettività stabile ogni giorno. Ideale per lo streaming, i social, le videochiamate e la navigazione intensiva, è anche un'ottima soluzione per chi viaggia spesso in Europa e desidera mantenere la propria linea attiva e conveniente ovunque si trovi.

A differenza di molte offerte che aumentano nel tempo o nascondono costi extra, FLASH 150 garantisce trasparenza totale: paghi sempre e solo 7,99€ al mese. Nessun vincolo contrattuale, nessuna rimodulazione futura. Una proposta che mette fine alla giungla delle tariffe mobili, offrendo qualità e affidabilità a un prezzo chiaro, senza compromessi.

Per conoscere l'offerta completa di Iliad clicca qui.