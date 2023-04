Flash 120: PROMO Iliad per sempre e senza vincoli a 7,99€

La Flash 120 è la PROMO Iliad senza vincoli e con prezzo bloccato per sempre attualmente disponibile ONLINE solo fino al 27 Aprile 2023. Scopri cosa comprende e come attivarla direttamente da casa.

Flash 120 PROMO Iliad: i dettagli

La promozione di Iliad in scadenza nelle prossime ore offre ben 120 Giga di traffico dati sotto rete 4G o 4G+, minuti senza limiti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e messaggi sempre illimitati e verso tutti gli operatori mobili. Nel canone mensile, inoltre, troviamo la bellezza di 8 Giga da utilizzare in roaming ogni mese. Tutto questo per soli 7,99 euro ogni mese.

ATTIVA Flash 120 di Iliad a soli 7,99€

Nel canone mensile incluso nel prezzo c'è anche la possibilità di chiamare numeri fissi di Azzorre, Germania, Andorra, Antille Francesi, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan. Mentre, è possibile chiamare sia fissi che mobili di Canada, USA, Hawaii ed Alaska.

Questa tariffa è valida sia per chi vuole attivare un nuovo numero sia per chi intende passare ad Iliad mantenendo la propria numerazione. La promozione è richiedibile ONLINE oppure nei Punti Vendita autorizzati.

Costi ed altro

La promo che abbiamo visto sinora è attivabile ONLINE corrispondendo la prima volta soli 9,99 euro.

