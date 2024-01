Fitbit Versa 4: OGGI su Amazon RISPARMI 70€ (offerta a tempo)

Il Fitbit Versa 4 è in vendita quest'oggi su Amazon a 159 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (169 euro quello precedente). L'offerta è però a tempo limitato, questo significa che potrebbe terminare già nelle prossime ore. Ti segnaliamo anche la disponibilità immediata, con la consegna stimata entro la giornata di domani per tutti gli utenti Prime, e il pagamento rateale senza interessi. Ecco il link alla promo Amazon.

Con il Versa 4 di Fitbit è possibile migliorare i risultati della propria routine di allenamento grazie all'integrazione di funzionalità esclusive. Inoltre l'acquisto su Amazon consente di beneficiare di 6 mesi di abbonamento Premium inclusi, con la preziosa funzionalità Livello di Recupero Giornaliero, allenamenti personalizzati da allenatori esperti e tanto altro ancora.

Fitbit Versa 4 in sconto del 31% su Amazon

Oltre 6 giorni di autonomia, compatibilità con Android e iOS, più di 40 modalità di allenamento e integrazione con il GPS: questi i principali punti di forza dello smartwatch di Fitbit votato al fitness.

Un ulteriore elemento distintivo di Versa 4 è rappresentato dal monitoraggio preciso e completo dei parametri riguardanti il benessere delle persone, tra cui sonno e stress. Questo dispositivo, ad esempio, consente di ottenere un'analisi mensile dettagliata di 10 parametri chiave del sonno, con utili suggerimenti per migliorare il proprio riposo.

La promo odierna di Amazon propone il pagamento in 5 rate a interessi zero da 31,80 euro al mese: è possibile selezionarlo dopo aver aggiunto il prodotto al carrello.

Fitbit Versa 4 è in offerta a 159 euro su amazon.it, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, dunque gli abbonati Prime non pagano nulla per le spese di spedizione.

