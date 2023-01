Fitbit Versa 3: lo smartwatch elegante a 79€ in MENO su Amazon

Se sei alla ricerca di uno smartwatch bello ed elegante, che sia anche comodo e abbia tante opzioni per lo sport, allora goditi questa offerta di Amazon. Metti subito nel tuo carrello Fitbit Versa 3 a soli 149,99 euro, invece che 229,95 euro.

Oltre a questo sconto del 35% avrai anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Questo smartwatch si presenta con un bellissimo quadrante con gli angoli stondati e uno schermo da 1,69 pollici. Colori perfetti, intensi e sempre luminosi anche quando i raggi del sole colpiscono lo schermo. Cinturino morbido per un comfort totale che ti permetterà di tenerlo per tutto il tempo che vuoi.

Fitbit Versa 3: elegante e con tante funzioni

Fitbit Versa 3 non è solo forma, oltre a essere uno smartwatch bello ed elegante, ha moltissime funzioni che potrai usare per tenerti in forma. Monitora costantemente il tuo battito cardiaco, traccia le fasi del sonno e stima le calorie bruciate in maniera precisa.

Con il GPS integrato puoi tracciare i tuoi percorsi, la distanza e il ritmo senza bisogno del tuo smartphone. Ottimizza il tuo allenamento e personalizzalo per raggiungere i tuoi obiettivi e mantenerti in forma. Puoi anche memorizzare e riprodurre la musica e usare gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant. È compatibile sia con Android che con iOS e ha un'autonomia di circa una settimana con una sola ricarica.

Approfitta anche tu di questa spettacolare offerta. Dovrai essere rapido perché è veramente uno sconto importante. Per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo Fitbit Versa 3 a soli 149,99 euro, invece che 229,95 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è gratuita e veloce su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.